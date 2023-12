OBERNBREIT, LKR. KITZINGEN. Im Laufe der vergangenen Tage hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Der Täter entwendete Schmuck und Bargeld und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Zwischen Donnerstagvormittag, ab 11.00 Uhr, und Montagmittag, bis 12.50 Uhr, hat sich der Unbekannte Zugang zu dem Wohnhaus in der Straße Am Glösberg verschafft. Der oder die Täter schlugen die Terrassentür ein und gelangten so in das Anwesen. Hier entwendeten diese Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei übernommen und bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat, oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.