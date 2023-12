GEBSATTEL. (1469) Am Dienstagabend (19.12.2023) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Gebsattel (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Eine Bewohnerin des Hauses im Erlenweg nahm gegen 18:15 Uhr Schritte und Taschenlampenlicht im Haus wahr. Als sie daraufhin das Licht einschaltete ergriff der Unbekannte die Flucht. Beamte der herbeigerufenen Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber stellten fest, dass der Täter mutmaßlich über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zu dem Wohnhaus erlangt hatte.

Die weiteren Ermittlungen hat zwischenzeitlich die Ansbacher Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl