BAMBERG. Von Montagabend bis Mittwochmorgen stahlen Unbekannte einen Kleinwagen aus einer Tiefgarage im Bamberger Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Im Zeitraum von Montag, 21 Uhr, bis zum Mittwoch, 10 Uhr, betraten Unbekannte eine Sammeltiefgarage in der Kaimsgasse in Bamberg. Die Garage gehört zu einem mehrstöckigen Wohnhaus und ist frei zugänglich. Dort stahlen die Diebe einen unversperrten weißen Škoda Citigo. An dem Kleinwagen waren zuletzt die Kennzeichen BA-D 843 montiert.

Die Ermittlungen zu dem Autodiebstahl werden durch die Kripo Bamberg geführt. Wer Hinweise zum Verbleib des Skoda geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.