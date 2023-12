NÜRNBERG. (1467) Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Polizeipräsidium Mittelfranken wieder an der Sternstunden-Benefizaktion am Nürnberger Christkindlesmarkt. Medienvertreter sind herzlich eingeladen.



Am morgigen Donnerstag (21.12.2023) werden Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr am Sternstundenstand des Nürnberger Christkindlesmarktes stehen und Sterne gegen eine Spende abgeben.

In der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr erhalten sie hierbei tatkräftige Unterstützung von Innenminister Joachim Herrmann und Polizeipräsident Adolf Blöchl.

Um 15:30 Uhr ist darüber hinaus eine Spendenübergabe im Namen der Polizeiinspektion Ansbach durch Herrn Leitenden Polizeidirektor Josef Mehringer geplant.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.



