2173. Einbruch in Wohnung – Obersendling

Am Dienstag, 19.12.2023, gegen 17:30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in eine Wohnung in Obersendling eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen der Balkontüre gelang der bislang unbekannte Täter in die Wohnung. Der Bewohner befand sich zu dieser Zeit im Schlafzimmer und vernahm Geräusche aus dem Wohnzimmer. Daraufhin begab er sich in dieses und traf hierbei auf den Täter. Dieser ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.

Etwas verspätet wurde die Polizei verständigt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aidenbachstraße, Makartstraße, Hofbrunnstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2174. Raubdelikt unter Jugendlichen – Oberschleißheim

Am Dienstag, 19.12.2023, gegen 21:30 Uhr befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München am S-Bahnhof Oberschleißheim. Dort wurde er von einer ihm nicht bekannten jüngeren männlichen Person angesprochen und mit dem Vorwand einem schwer verletzten Freund zu helfen aufgefordert, ihm in die Rotdornstrasse zu folgen.

Hier wartete eine zweite jüngere männliche Person. Diese zeigte dem 15-Jährigen eine schwarze Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Jacke. Mit dem erbeuteten Kleidungsstück flüchteten die zwei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Der 15-Jährige blieb unverletzt. Er vertraute sich nach der Tat seiner Mutter an, die die Polizei über den Notruf 110 verständigte. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tatverdächtigen erbrachten keine Hinweise auf diese.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 14 - 15 Jahre, ca. 1,75 m groß, schlank, bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkelblauer Wollmütze von „Lacoste“, dunkler Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 1,80 m groß dunkel gekleidet, bewaffnet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der S-Bahnhof Oberschleißheim / Rotdornstrasse (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2175. Zwei Brandfälle – Freimann und Laim

Brandfall Freimann:

Am Dienstag, 19.12.2023, gegen 08:42 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Container auf einem Baustellengelände in Freimann. Zeugen konnten gegen 08:45 Uhr starken Rauch aus dem obersten Stock der Containerreihen wahrnehmen und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer löschen.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.



Brandfall Laim:

Am Dienstag, 19.12.2023, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Laim. Anwohner nahmen Rauch wahr und verständigten die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die betroffenen Räumlichkeiten sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

In beiden Fällen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) die weiteren Ermittlungen.

2176. Mehrere Fälle von politisch motivierten Schmierereien – Stadtgebiet München

1. Fall:

Am Samstag, 16.12.2023 teilte ein Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung in der Quiddestraße über den Polizeinotruf 110 eine Schmiererei am dortigen Gebäude mit.

An den Außenwänden und Türen wurden Schriftzüge mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt festgestellt. Die Schmierereien werden zeitnah entfernt. Der Tatzeitraum konnte auf den Bereich von 15.12.2023, ab ca. 22:00 Uhr bis 16.12.2023, ca. 06:00 Uhr eingegrenzt werden.

Der entstandene Schaden wird auf mehr mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat hier Feststellungen gemacht, die Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2. Fall:

Am Montag, 18.12.2023, teilte eine Mitarbeiterin einer Bildungseinrichtung in der Albert-Schweitzer-Straße über den Polizeinotruf 110 eine Schmiererei am dortigen Gebäude mit.

An den Außenwänden wurden ebenfalls Schriftzüge mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt festgestellt. Die Schmierereien werden zeitnah entfernt. Der Tatzeitraum konnte auf den Bereich von 15.12.2023, ab ca. 00:00 Uhr bis 18.12.2023, ca. 09:45 Uhr eingegrenzt werden.

Der entstandene Schaden wird auf mehr mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat hier Feststellungen gemacht, die Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

3. Fall:

Am Montag, 18.12.2023, kam ein Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung in der Walliser Straße zur Polizeiinspektion 29 (Forstenried) um Anzeige aufgrund Schmierereien an der Bildungseinrichtung zu erstatten.

An den Außenwänden wurden wiederum Schriftzüge mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt festgestellt. Die Schmiererei wird zeitnah entfernt. Der Tatzeitraum konnte auf den Bereich von 15.12.2023, ab ca. 14:30 Uhr bis 18.12.2023, ca. 08:35 Uhr eingegrenzt werden.

Der entstandene Schaden wird auf mehr mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat hier Feststellungen gemacht, die Hinweise auf mögliche Täter oder zum Tatablauf geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.