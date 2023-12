GEROLDSGRÜN, LKR. HOF. Am Dienstagabend kam es im Gemeindebereich Geroldsgrün zu einem folgenschweren Hausbrand. Ein 47-jähriger Bewohner starb danach im Krankenhaus.

Gegen 22 Uhr teilten Anwohner bei der Rettungsleitstelle die Flammen in einem Mehrfamilienhaus im Hornweg mit. Als die Feuerwehr dort eintraf stand bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand. Zwei Hausbewohner hatten inzwischen versucht, einen 47-Jährigen aus dem Dachgeschoss zu retten. Rauch und Hitze waren aber bereits zu stark. Erst der Feuerwehr in Schutzausrüstung gelang es, den Bewusstlosen aus seiner Wohnung zu holen. Die Wiederbelebungsversuche im Rettungswagen zeigten keinen Erfolg und der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus.

Etwa 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren an dem Abend im Einsatz. Davon mussten sieben wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt werden. Da die Brandursache noch nicht geklärt ist, hat die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden an dem Wohnhaus liegt vermutlich bei über 200.000 Euro.