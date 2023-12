FÜSSEN / WEIßENSEE. Am Mittwochmorgen kam es bei Füssen im Ortsteil See zu einem Schulwegunfall bei dem ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Schüler erfasste.

Am 20.12.2023 gegen 07:10 Uhr querte ein 12-jähriger Junge bei Dunkelheit die Staatsstraße 2521 im Nahbereich einer Bushaltestelle ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Pkw Fahrer kam befuhr die Straße von Füssen kommend Richtung Pfronten. Als der Schüler die Straße querte, lief er direkt vor das Fahrzeug eines 57-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Jungen mit seinem Pkw. Der Schüler wurde mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Polizei Füssen nahm den Verkehrsunfall auf. (PI Füssen)

