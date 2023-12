NÜRNBERG. (1465) Am Dienstagabend (19.12.2023) kam es in Nürnberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Die junge Frau kam mit Prellungen und Schürfwunden davon.



Der 31-jährige Fahrer eines Audi A4 war gegen 17:30 Uhr auf der Brückenstraße aus Johannis kommend in Richtung Gostenhof unterwegs. Auf der Johannisbrücke trat eine 22-jährige Fußgängerin vom Gehweg auf die Straße, was der Fahrzeugführer offenbar zu spät erkannte. Die junge Frau stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu Boden. Sofort hinzugezogene Rettungskräfte sowie ein Notarzt verbrachten sie kurz darauf mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Untersuchungen haben ergeben, dass die 22-Jährige mit diversen Prellungen und Hautabschürfungen davongekommen ist.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall am Abend auf. Ermittlungen bezüglich des 31-jährigen Autofahrers ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc