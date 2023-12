2725 – Beim Auto putzen beklaut

Stadtbergen – Am gestrigen Montag (18.12.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Handtasche im Nestackerweg.

In der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr reinigte ein 23-Jähriger sein Auto und räumte dazu diverse Gegenstände aus seinem Auto. Als er mit der Reinigung fertig war, stellte er fest, dass seine Handtasche nicht mehr da war. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2726 – Brand eines Mehrfamilienhauses

Nördlingen – Am heutigen Dienstag (19.12.2023) kam es gegen 00.00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hallgasse. Es wurde niemand verletzt.

Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die Feuerwehr war mit nahezu 90 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten angebrannte Lebensmittel eines Hausbewohners zu dem Brand geführt haben.

2727 - Ladendiebstahl

Rain - Am Montagabend entwendete eine 51-Jährige Waren im Wert von über 1.300 Euro.

Zeugen konnten die Dame beobachten, wie sie in einem Geschäft in der Donauwörther Straße mit ihrem vollen Einkaufswagen am Infobereich vorbeifuhr ohne die Ware zu bezahlen. Erst an ihrem Pkw, welcher sich auf dem Parkplatz vor dem Geschäft befand, konnte die 51-Jährige durch das Personal zu dem begangenen Diebstahl angesprochen werden. Hierbei hatte sie bereits einige Artikel in ihr Fahrzeug geladen. Die 51-Jährige gab den Diebstahl gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten zu.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 51-Jährige.

2728 – Unter Alkoholeinfluss Unfälle verursacht

Lauingen - Mindestens zwei Verkehrsunfälle verursachte ein 29-jähriger Autofahrer in der vergangenen Montagnacht (18.12.2023) in Lauingen.

Gegen 23:30 Uhr befuhr der 29-Jährige die Ludwigstraße in Richtung Kreisverkehr zum Bahnhof. Dort kam er nach links ab und überfuhr eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Auf dem Gelände einer Tankstelle fuhr er anschließend gegen einen Begrenzungsstein. Zeugen gelang es, dem 29-Jährigen den Fahrzeugschlüssel abzunehmen. Dieser ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht. Die Beamten konnten ihn im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen ergreifen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Insgesamt verursachte der 29-Jährige einen Unfallschaden von rund 4.000 Euro.

Am Wagen des 29-Jährigen konnte zusätzlicher brauner Farbanrieb festgestellt werden. Hier laufen gegenwärtig Ermittlungen zu einem weiteren Verkehrsunfall.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

2729 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schwabmünchen - Am Montag (18.12.2023) verursachte ein 89jähriger Mann in der Färbergasse mit seinem Auto einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Um 11.45 Uhr stieß der Mann zunächst beim Rückwärtsrangieren gegen ein Garagengebäude. Dies führte dazu, dass er im Anschluss versehentlich zu viel Gas gab und nun vorwärtsfahrend unkontrolliert eine niedrige Hecke überfuhr. Ein dahinter geparktes Auto wurde zur Seite geschoben ehe die Fahrt in einem Garagentor endete, wodurch auch ein in der Garage geparktes Auto beschädigt wurde.

Der Mann wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich auf über 150.000 Euro.