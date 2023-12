Bereits seit 1992 wurden über 360 Postkarten im gesamten Bundesgebiet versandt, in welchen ein Unbekannter androhte, dass eine Briefbombe nur durch eine Geldzahlung abgewendet werden könne. Der Kriminalpolizei Kempten gelang es, die bundesweite und seit 30 Jahren andauernde Erpressungsserie aufzuklären und ermittelte einen Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei Kempten und die Staatsanwaltschaft Kempten stellen die polizeilichen Ermittlungen in einem Pressegespräch vor und laden hierzu Medienvertreter ein.

Wann? Donnerstag den 21.12.2023, um 10:00 Uhr

Wo? Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, Auf der Breite 17, 87439 Kempten

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Filmaufnahmen und O-Töne.

Bitte haben sie Verständnis dafür, dass vor dem Pressegespräch keine Auskünfte zum aktuellen Ermittlungsstand gegeben werden können.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Rückmeldung zur Teilnahme bis zum 20.12.2023, 12:00 Uhr, unter der Rufnummer der Pressestelle (0831) 9909-1012/-1013 oder per Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de .

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).