HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Am Sonntagabend haben zwei Männer einen Pkw offensichtlich nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Tat bemerkt und die beiden mutmaßlichen Diebe angesprochen, welche daraufhin flüchteten. Beamte der Haßfurter Polizei nahmen die beiden Tatverdächtigen wenig später fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft befindet sich einer der beiden jungen Männer nun in Haft.

Diebstahl aus Pkw - Nachbar bemerkt die Tat

Am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, war ein Nachbar auf zwei Personen aufmerksam geworden, die sich zu dieser Zeit an einem geparkten Pkw in der Wülfinger Straße befanden. Auf Ansprache flüchteten die beiden Männer. Dem Sachstand nach hatten die Tatverdächtigen das Auto durchsucht, jedoch noch nichts entwendet.

Polizei verständigt - Festnahme im Nahbereich

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife der Haßfurter Polizei die beiden Flüchtigen im Alter von 18 und 22 Jahren am unteren Turm festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen sind erst seit kurzer Zeit im Bereich Haßfurt aufhältig.

Staatsanwaltschaft erwirkt Untersuchungshaft

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 18-jährige Tatverdächtige am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte. Beamte brachten den 18-Jährigen hiernach in eine Justizvollzugsanstalt. Der 22-jährige Tatverdächtige hingegen konnte nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen werden.