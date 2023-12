SEßLACH / GROßHEIRATH, LKR. COBURG. Am Freitagabend legten Unbekannte zwei Strohballen auf der Bundesstraße ab und setzten sie in Brand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am späten Freitagabend, zwischen 23 und 24 Uhr, standen an zwei verschiedenen Orten im Landkreis Coburg quaderförmige Strohballen in Flammen. Einen hatten die Täter auf der B303 in Höhe der Abfahrt Muggenbach im Gemeindebereich Seßlach abgelegt, den anderen auf der B4 in Höhe Rossach im Gemeindebereich Großheirath. Dann setzten sie das Stroh in Brand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden oder wurde gefährdet. Dass die Ballen verloren wurden, ist auszuschließen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die beobachtet haben, wer die Strohballen abgelegt oder angezündet hat, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450.