PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am 13. Januar 2023 kam es in einem Supermarkt in Penzberg zu einem versuchten Raubüberfall. Der zunächst unbekannte Täter bedrohte eine Angestellte, machte jedoch aufgrund deren Gegenwehr keinerlei Beute. Die Kripo Weilheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen und suchte in der Öffentlichkeit nach Zeugen. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und verhaftet werden.

Wie bereits berichtet überfiel am 13. Januar 2023, kurz vor 20.00 Uhr ein zunächst unbekannter Mann die Norma-Filiale im Thal in Penzberg. Nachdem er ein Getränk bezahlt hatte, schlug er der 18-jährigen Kassiererin unvermittelt auf den Kopf und forderte Geld. Aufgrund des Widerstands des Opfers, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und verließ den Supermarkt. Unmittelbar nach der Tat konnte er unerkannt flüchten.

Aufgrund eines DNA-Treffers mit anschließenden umfangreichen Ermittlungen ergab sich bereits vor einiger Zeit der dringende Tatverdacht gegen einen 47-jährigen Mann. Von Seiten der Staatsanwaltschaft München II wurde Anfang November 2023 ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht München erlassen. Nachdem der Mann nun auch mittels Fahndungsnotierung gesucht wurde, konnte er am 15. Dezember 2023 in Baden-Württemberg durch Kräfte der Polizeiinspektion Wiesloch verhaftet werden. Am 16. Dezember 2023 wurde der deutsche Staatsbürger dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser setzte den erlassenen Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.