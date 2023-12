GERETSRIED / WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am 8. Juli sowie 21. Juli 2023 kam es in Juweliergeschäften in Geretsried und Wolfratshausen zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruchsdiebstahl durch einen zunächst unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. In beiden Fällen wurde auch um Zeugenhinweise gebeten. Mittlerweile konnte ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden.

Wie bereits berichtet, kam es in Geretsried am 8. Juli 2023 zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Juweliergeschäft. Der zunächst unbekannte Täter verschaffte sich hierbei mit Gewalt Zutritt in das Ladengeschäft und erbeutete Schmuckgegenstände, deren Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich liegt. Am 21. Juli wurde ein weiteres Juweliergeschäft in Wolfratshausen Objekt eines versuchten Einbruchdiebstahls. In beiden Fällen konnte der zunächst unbekannte Täter unerkannt flüchten.

Durch einen Treffer im Rahmen der Spurenauswertung ergab sich hinsichtlich beider Taten nun der dringende Tatverdacht gegen einen 44-jährigen Mann. Dieser konnte im Rahmen einer Kontrolle, durch Kräfte der Grenzpolizeiinspektion Piding, am 12. Dezember 2023 festgenommen werden. Von Seiten der Staatsanwaltschaft München II wurde daraufhin ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht München erlassen. Am 13. Dezember 2023 wurde der ungarische Staatsbürger dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser setzte den erlassenen Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.