Buntmetalldiebstahl auf Friedhof - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Dreiste Buntmetalldiebe haben im Laufe des Wochenendes Kupfer von Friedhofsbauten abmontiert und entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach müssen sich die Unbekannten in der Zeit zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, auf dem Friedhofsgelände "An der Maas" zu schaffen gemacht haben. Hierbei haben die Täter unter anderem Regenrinnen und auch mehrere Quadratmeter Kupferdach gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Der bei dem gewaltsamen Entfernen der Metalle entstandene Sachschaden an den Gebäuden dürfte um ein Mehrfaches höher sein.

Nach Bekanntwerden des Diebstahls hat die Gemeinde Hösbach die Polizei verständigt. Die Ermittler der Polizei Aschaffenburg hoffen bei ihren Untersuchungen unter anderem auf mögliche Zeugen, um den Fall aufzuklären. Auch Hinweise, die den Tatzeitraum weiter eingrenzen, nehmen die Beamten entgegen.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Telefonbetrug – Polizei ermittelt und warnt weiterhin

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Sonntag haben Betrüger bei einer älteren Frau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben, um an Bargeld und Wertsachen zu gelangen. Die Dame übergab schließlich einige hundert Euro Bargeld. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt weiterhin eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Die Seniorin wurde am Sonntagabend von bislang unbekannten Telefonbetrügern angerufen. Die professionell agierenden Täter behaupteten, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Um das eigene Ersparte zu schützen, müsse dies in Verwahrung genommen werden.

Nach Aufforderung der Anrufer legte die Frau einen Umschlag mit Bargeld im dreistelligen Bereich vor der Haustüre ab. Das Kuvert wurde im Seligenstädter Weg gegen 21:00 Uhr von einer unbekannten Person unbemerkt abgeholt. Nachdem die Seniorin später doch misstrauisch wurde, zog sie die echte Polizei hinzu.

Die Kriminalpolizei Würzburg, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat, warnt weiter vor derartigen Telefonbetrugsmaschen. Wer die Abholung des Geldes möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers oder der Abholerin beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457 - 1732 zu melden.

Einbruch in Getränkemarkt - Täter hatten es auf Bargeld abgesehen - Ermittler prüfen Tatzusammenhang

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Wie der Polizei inzwischen bekannt wurde hat sich am Sonntagabend ein Einbruch in einen örtlichen Getränkemarkt zugetragen. Die Polizei Aschaffenburg prüft dabei auch einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat, die sich ebenfalls in der vergangenen Woche in Mainaschaff ereignet hatte.

Dem Sachstand nach haben sich bislang Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 22:50 Uhr und 23:15 Uhr über die Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Johann-Dahlem-Straße verschafft. Dort durchsuchten die Einbrecher den Markt und entwendeten schließlich Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags sowie Zigaretten.

Den ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter bei der Flucht eine Notausgangstür genutzt.

Nachdem der Einbruch der Polizei gemeldet wurde, haben die Beamten der Aschaffenburger unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dessen prüfen die Polizisten auch einen möglichen Zusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Fall, bei dem Unbekannte in der vergangenen Woche ebenfalls in einen örtlichen Getränkehandel in der Bergstraße eingedrungen sind.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Bezugsmeldung vom 14.12.2023:

Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Getränkemarkt eingebrochen, haben die Kasse entwendet und sind unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach müssen sich die Einbrecher zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:30 Uhr gewaltsam über einen Hintereingang Zutritt zu dem Getränkehandel in der Bergstraße verschafft haben. Dabei ist auch eine Glasscheibe zu Bruch gegangen. In den Innenräumen entwendeten die Diebe schließlich neben Zigaretten auch die Registrierkasse samt Inhalt. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt entkommen.

Der Ladenbesitzer bemerkte den Einbruch am Mittwochmorgen und verständigte die Polizei. Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und suchen dabei auch nach möglichen Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Auffahrunfall - Fahrer angetrunken

KLINGENBERG, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Unfall verursacht. Bei der Aufnahme des Vorfalls bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch.

Gegen 16:20 Uhr erkannte der Volvo-Fahrer offensichtlich zu spät, dass der vor ihm fahrende Audi in der Bahnhofstraße abbremste und fuhr ihm auf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Die zur Unfallaufnahme hinzugerufene Streife der Obernburger Polizei musste bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher jedoch Alkoholgeruch feststellen. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs musste der Mann eine entsprechende Blutentnahme über sich ergehen lassen. An den weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen ist lediglich ein überschaubarer Sachschaden entstanden.

Die Fahrt endete für den Volvo-Fahrer dennoch an der Stelle.

Versuchter Einbruch in Firma - Täter offensichtlich von Alarmanlage abgeschreckt

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am frühen Dienstagmorgen haben Einbrecher offensichtlich erfolglos versucht in einen Baustoffhandel einzubrechen.

Die Täter hatten sich gegen kurz nach 01:00 Uhr auf das Betriebsgelände "Am Grundlosen Brunnen" begeben und sich an einer Eingangstüre zu schaffen gemacht. Dabei lösten die Unbekannten einen Alarm aus, der sie schließlich zur Flucht veranlasst hat.

Der versuchte Einbruch wurde erst im Laufe des Tages bei der Polizei Miltenberg bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen dabei auch nach möglichen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf der Kreisstraße AB4 zwischen Rothenbuch und Waldaschaff ist ein grauer Ford nach rechts in die Leitplanke gefahren. Ein offensichtlich entgegenkommendes und noch unbekanntes SUV-Modell eines Mercedes kam in einer Kurve auf die Spur des Fords, sodass dieser ausweichen musste. Der Mercedes hat den Unfall möglicherweise nicht mitbekommen.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 16:30 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Roomster in der Bischbergstraße angefahren und am Heck beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag ist es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Unfallflucht an einem geparkten Citroen gekommen. Das Fahrzeug stand in der Kihnstraße. Die Unfallermittler gehen derzeit von einem Lkw als Unfallverursacher aus.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Unbekannte haben zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Samstag, 12:15 Uhr, Fenster an der Pestalozzi Grundschule in der Sonnenstraß eingeworfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte in der Johannes-de-la-Salle-Schule in der Rhönstraße Sachschäden angerichtet. Unter anderem wurden Blumentöpfe und Glasscheiben beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.