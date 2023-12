2168. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Lastkraftwagen, eine Person tödlich verletzt – Laim

Am Montag, 18.12.2023, gegen 13:55 Uhr fuhr ein 35-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland (mit niederländischer Staatsangehörigkeit) als Führer einer DAF Sattelzugmaschine mit Auflieger die Agnes-Bernauer-Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Kreuzung Agnes-Bernauer-Straße / Willibaldstraße musste der 35-Jährige verkehrsbedingt an der dortigen Ampel halten.

Zeitgleich betrat eine 71-Jährige, mit Wohnsitz in München auf gleicher Höhe die Fahrbahn und ging quer durch die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen.

Nachdem die Ampel auf Grünlicht umschaltete wollte der 35-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Durch den in Bewegung gebrachten Sattelzug wurde die 71-Jährige erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und wurde von der Zugmaschine überrollt. Trotz der sofort nach dem Stillstand eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau infolge der schweren Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme musste die Agnes-Bernauer-Straße für circa vier Stunden in Richtung stadtauswärts gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es entstanden dennoch Verkehrsbehinderungen. Der Betrieb der Straßenbahnhaltestelle „Willibaldplatz“ wurde ausgesetzt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Münchner Verkehrspolizei.

2169. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Riem

Am Montag, 18.12.2023, gegen 15:10 Uhr, befand sich ein Mann in einem Pkw in der Helsinkistraße. Als eine Anwohnerin ein Fenster zur Straßenseite aufmachte, öffnete der 24-Jährige seine Hose und begann sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Die Anwohnerin verständigte unverzüglich den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleitete Fahndung konnte den Pkw im Nahbereich feststellen und den 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz in München (mit italienischer Staatsangehörigkeit) festnehmen. Nach erfolgter Sachbearbeitung sowie Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der 24-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2170. Einbruch in Einfamilienhaus – Pasing

Am Donnerstag, 30.11.2023, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Pasing. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gelang es ihm unerkannt zu entkommen. Erst am Montag,18.12.2023, konnte dieser Einbruch festgestellt werden.

Das Fachkommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen

Zeugenaufruf:

Wer hat am 30.11.2023 im Bereich Böhlaustrasse/Bosettistraße/Wöhlerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.