MARTINSHEIM, LKR. KITZINGEN. Am Samstagabend ist es auf einem Parkplatz auf der Autobahn A7 zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Berufskraftfahrern gekommen. Zwei Männer gingen dabei einen 45-Jährigen körperlich an und fügten ihm schwere Verletzungen zu. Die Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, ist es auf dem Parkplatz Fuchsloch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Berufskraftfahrern gekommen. Dem Sachstand nach schlugen ein 39-Jähriger und ein 44-Jähriger gemeinsam auf ihren Kontrahenten bis zur Bewusstlosigkeit ein. Ein weiterer Kraftfahrer informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried nahmen die Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst und Notarzt betreut und mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der 39-jährige und 44-jährige Tatverdächtige am Sonntagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die beiden Männer befinden sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.