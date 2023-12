VOHENSTRAUß, LKR NEUSTADT. A.D.WALDNAAB. Am Mittwoch, 6. Dezember, fand in der kath. Stadtpfarrkirche Mariä Unbefleckte Empfängnis in Vohenstrauß der Jahresabschlussgottesdienst des Polizeipräsidiums Oberpfalz statt.

„Auf sich schauen, auf andere schauen, auf Gott schauen.“

Unter diesem Motto wurde am Mittwochvormittag durch Herrn Pfarrer Karl-Dieter Schmidt und Frau Dorothea Jüngst der Polizeiseelsorge eine ökumenische Messe mit Angehörigen des Polizeipräsidiums Oberpfalz gefeiert. Polizeipräsident Thomas Schöniger dankte den Kolleginnen und Kollegen für das im zurückliegenden Jahr geleistete Engagement und ließ in einem kurzen Jahresrückblick besondere, herausfordende und schöne Einsätze des Jahres Revue passieren. Gleichwohl betonte er bei der großen Zahl an Einsätzen und polizeilichen Vorgängen, nicht den Blick auf sich und andere zu verlieren: „Wir dürfen nicht nur den professionellen Polizisten in uns und den Kollegen sehen, sondern auch den verletzbaren Mensch.“ Die besinnlichen Momente in der Stadtpfarrkirche Mariä Unbefleckte Empfängnis in Vohenstrauß boten den Beschäftigten des Polizeipräsidiums Oberpfalz einen stimmungsvollen Ausklang des Jahres und stärkten den Geist der verbundenen Polizeifamilie.