UNSLEBEN, LKR. RHÖN-GRABFELD U. BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN. In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Täter sind unerkannt entkommen. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Scheibe in Unsleben eingeschlagen

Bei dem Einbruch haben die Täter dem Sachstand nach die Abwesenheit der Bewohner am Mittwoch ausgenutzt und sind in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:35 Uhr in das Anwesen in der Straße "Elslache" eingestiegen. Die Unbekannten haben hierzu eine Scheibe beschädigt und sind so in das Gebäude gelangt. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Einfamilienhaus in Bad Brückenau durchwühlt

In der Zeit zwischen 06.12.2023, 11:30 Uhr, und Mittwochmittag, den 13.12.2023, 11:00 Uhr, haben sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Buchwaldstraße Ecke Hochwaldstraße verschafft und Gold in einem niedrigen fünfstelligen Wert entwendet. Auch von diesem Tatort sind die Täter unerkannt geflüchtet. Zurückgelassen haben die Einbrecher durchwühlte Räume.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Tel. 09721/202-1731 zu melden.