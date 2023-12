LKR. OBERALLGÄU / LKR. UNTERALLGÄU / LKR. WEILHEIM-SCHONGAU / MARKDORF (BW). Zwei Männer im Alter von 31 und 38 Jahre entwendeten im November in mehreren Fällen Alkoholika im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Nach einem Diebstahl konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten erließ das Amtsgericht Kempten zwei Haftbefehle.

Die Kriminalpolizei Kempten übernahm die polizeilichen Ermittlungen zu einem Ladendiebstahl in Oberstdorf. Am 10.11.2023 entwendeten zwei Männer neun Flaschen Whiskey im Wert von eines niedrigen dreistelligen Betrages aus einem Lebensmittelmarkt. Anhand der Videoaufzeichnungen ermittelten die Beamten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt einen 38-Jährigen Mann als Tatverdächtigen.

Am 11.11.2023 ereignete sich in Markdorf (Baden-Württemberg) ein gleichgelagerter Fall des Ladendiebstahls, bei welchem fünf Flaschen Whiskey entwendet wurden. Im Rahmen der Fahndung stellten die Polizeibeamten aus Baden- Württemberg den 38-jährigen Tatverdächtigen und seinen 31-jährigen Begleiter fest. Die zuvor entwendeten Whiskeyflaschen befanden sich noch im Fahrzeug.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die zwei Männer in mehreren Fällen unter anderem in Füssen, Seeg, Bad Grönenbach, Weilheim und Steingaden Whiskeyflaschen aus Lebensmittel - und Supermärkten entwendet haben. Der Entwendungsschaden beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Staatsanwaltschaft Kempten leitete gegen die zwei Männer ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahl ein und beantragte zwei Haftbefehle. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten erließ jeweils einen Haftbefehl und wies beide in Justizvollzugsanstalten ein. (KPI Kempten)

