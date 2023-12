MINDELHEIM. Am 19.12.2023 gegen 00:50 Uhr kam es in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Hochhauses zu einem Explosionsgeräusch. Anschließend stand die gesamte Wohnung in Flammen.

Die beiden Bewohner konnten sich selbst über das Treppenhaus retten und die Feuerwehr alarmieren. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Balkon. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Mindelheim, Bad Wörishofen und Apfeltrach, welche mit circa 70 Mann im Einsatz waren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnungen verhindert werden. Da es jedoch zu einer sehr starken Rauchentwicklung im Treppenhaus kam, mussten die Bewohner aller anderen Wohnungen mittels Drehleiter evakuiert werden. Zur medizinischen Versorgung waren 16 Rettungswagenbesatzungen sowie 6 Notärzte im Einsatz. Die Bewohner wurden mit Hilfe der Stadt Mindelheim in Ersatzunterkünfte untergebracht. Durch den Brand wurden die beiden Wohnungsinhaber sowie drei weitere Personen leicht verletzt. Als Brandursache kann nach Zeugenangaben von einem explodierten Akku eines E-Scooters ausgegangen werden. Der Sachschaden dürfte nach derzeitigen, vorsichtigen Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden von Einsatzkräften der Polizeiinspektionen Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen getätigt. Die erste Sachverhaltsaufnahme wurde vom Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandentstehung, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. (KPI Memmingen-KDD)

Redaktioneller Hinweis: Der Zeitpunkt des Brandausbruches wurde korrigiert. Dieser war zuvor falsch angegeben. (Pressestelle/hs)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).