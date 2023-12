Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der Nacht zum Sonntag kam es in der Ankereinrichtung in Bamberg zu Messerstichen gegen einen Bewohner. Am Montagmittag erließ eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen.

Am Sonntag, kurz vor 1 Uhr, gerieten im Bamberger Ankerzentrum zwei junge Bewohner in einen handfesten Streit. In dessen Verlauf soll der 20-Jährige zu einem Messer gegriffen und damit mehrfach auf seinen 22-jährigen Kontrahenten eingestochen haben. Nach dessen Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst vor Ort musste der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ eine Ermittlungsrichterin wegen des Verdachts des versuchten Totschlags am Montagmittag Haftbefehl gegen den 20-Jährigen. Er befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.