DORFEN, LKR. ERDING: Am Freitag, den 15.12.2023, erbeuteten Betrüger mit der Masche „falscher Bankmitarbeiter“ Bargeld in 5-stelliger Höhe.

Zur Mittagszeit kontaktierte ein unbekannter Täter telefonisch einen Mann aus Erding und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er erklärte, dass in seiner Bank ein Mitarbeiter krumme Sachen machen würde. Daher sollte der Angerufene sein Bargeld, das er im Schließfach der Bank deponiert hatte, nach Falschgeld überprüften. Daraufhin fuhr der Rentner zusammen mit seiner Frau zu ihrer Bank in die Erdinger Straße nach Dorfen, um die Ersparnisse aus dem Schließfach zu holen.

Auf dem Rückweg zum Auto wurde das Ehepaar von einem unbekannten Mann namentlich angesprochen. Dieser gab sich als Bankmitarbeiter aus und wollte das Geld überprüfen. Als die Senioren dem nicht zustimmten, entriss er ihnen das Geld, wogegen sich diese vehement wehrten. Um nicht aufzufallen, bot der Betrüger an, das Geld gemeinsam im Pkw der Rentner zu zählen. Als sich alle im Fahrzeug befanden, sprang der unbekannte Mann mit dem Geld plötzlich aus dem Fahrzeug, stieg in einen kleinen weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter war ca. 30 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er war schwarz gekleidet, hatte ein südländisches Aussehen und sprach mit ausländischem Akzent.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08122/968-0.