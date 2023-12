Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH. Umfangreiche Ermittlungen nach mehreren Einbrüchen führten die Kriminalpolizei Bayreuth jüngst zu einem 37-jährigen Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Mann.

Der 37-Jährige soll nach jetzigem Ermittlungsstand für insgesamt drei Einbrüche im Bayreuther Stadtgebiet verantwortlich sein: Bereits am 11. Mai soll er in ein Verwaltungsgebäude in der Eduard-Bayerlein-Straße eingedrungen und einen Schlüssel gestohlen haben. Des Weiteren soll sich der Mann am 26. November gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft und neben Schmuck auch Bargeld im Gesamtwert einer niedrigen vierstelligen Summe erbeutet haben. Darüber hinaus geht die Polizei davon aus, dass der 37-Jährige am 6. Dezember in eine Wohnung in der Straße „Schloßberglein“ eingebrochen ist und Bargeld im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe gestohlen hat.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hatte in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen und unter anderem Spuren gesichert und ausgewertet. Dabei rückte der 37-Jährige als Tatverdächtiger in den Fokus der Beamten.

Wegen des Tatvorwurfs vom 26. November erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Richter Haftbefehl gegen den 37-jährigen Deutschen. Mittlerweile wurde dieser gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.