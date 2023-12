LKR. SCHWANDORF. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte am 16. Dezember Marihuana im dreistelligen Grammbereich sicher. Ein 25-jähriger Tatverdächtige befindet sich nun in Haft. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nabburg Marihuanageruch vor einem Wohnanwesen im Bereich Schwarzenfeld fest. Da der Geruch sehr intensiv war und die Empfindung eindeutig einem Wohnhaus zugeordnet werden konnte, klingelten die Beamten an der Haustüre. Beim Öffnen der Türe verstärkte sich der Verdacht der Beamten und sie fanden im weiteren Verlauf Marihuana im mittleren dreistelligen Grammbereich. Die aufgefundenen Drogen wurden als Beweismittel sichergestellt und ein 25-Jähriger daraufhin festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am 17. Dezember einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die Polizei brachte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg übernahm die Bearbeitung des Falls. Den tatverdächtigen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz.