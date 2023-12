REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in Regenstauf eingebrochen. Ein Täter brach über ein Kellerfenster ein. Der Entwendungsschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Am Samstag, den 16. Dezember, drang in den frühen Morgenstunden, gegen 03:30 Uhr, im Espental in Regestauf ein bislang unbekannter Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Durch ein Kellerfenster gelangte der Täter in das Haus und entwendete Schmuckgegenstände im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Espental oder Regentalstraße aufgefallen sind, sich unter der 0941/506-2888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.