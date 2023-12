2160. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Obersendling

-siehe Pressebericht vom 11.12.2023, Nr. 2115

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, 08.12.2023, gegen 18:30 Uhr, zu einer größeren Auseinandersetzung vor einem Jugendzentrum in der Schertlinstraße 4, 81379 München in Obersendling. Im Verlauf dieses Vorfalls wurden mehrere Personen leicht verletzt. Als eine 58-Jährige, die auf das Geschehen aufmerksam wurde, helfen wollte, wurde sie von einer männlichen Person mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Anschließend flüchteten die attackierenden Jugendlichen in Richtung U-Bahnhof Machtlfingerstraße.

Aufgrund der Schwere der Verletzung der 58-Jährigen, die in ein Krankenhaus gebracht wurde, übernahm das Kommissariat 11 die weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 17-jährigen polizeilich bereits bekannten Staatenlosen, der in München wohnhaft ist. Die Staatsanwaltschaft München I bewertete die Attacke des 17-Jährigen gegenüber der 58-Jährigen als versuchten Mord und beantragte einen entsprechenden Haftbefehl. Dieser wurde vom Amtsgericht München erlassen. Der 17-Jährige konnte daraufhin durch Polizeibeamte am Freitag, 15.12.2023, im Laufe des Vormittags festgenommen werden. Anschließend wurden seine Wohnräume nach Beweismitteln durchsucht. Der 17-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder zu den geflüchteten Tatbeteiligten machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2161. Räuberische Erpressung; Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen – Haidhausen

-siehe Pressebericht vom 23.08.2023, Nr. 1377

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstag, 22.08.2023, gegen 20:55 Uhr, ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München an einer Bushaltestelle am Ostbahnhof von sechs ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und gefragt, ob er seine Baseballcap tauschen möchte. Nachdem er dies ablehnte, folgte ihm die Gruppe und kreiste ihn im Bereich des Busbahnhofes ein.

Einer der Täter sagte zu dem Geschädigten: “Gib mal Deine Cap“ und befahl ihm, stehen zu bleiben. Dabei hatte der Täter die rechte Faust geballt, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen und den Geschädigten einzuschüchtern. Der 14-Jährige, dem der Weg durch die weiteren Täter versperrt war, nahm an, er würde geschlagen, wenn er die Cap nicht herausgibt. Dann packte einer der Täter die an der Bauchtasche des Geschädigten befestigte Cap, obgleich der Geschädigte sie festhielt.

Als sich die Täter entfernten, verständigte der 14-Jährige umgehend den Polizeinotruf 110. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Das Baseballcap konnte bei der Festnahme aufgefunden werden und es wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 21 hatte hierzu zunächst die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese wurden aufgrund der Altersstruktur der Tatverdächtigen in der Folge an das Kommissariat 23 abgegeben.

Gegen einen dieser Tatverdächtigen erging nun ein Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr durch die Staatsanwaltschaft München I. Bei ihm handelt es sich um einen 18-jährigen Staatenlosen, der in München wohnhaft ist. Er wurde nun am Freitag, 15.12.2023 durch Polizeibeamte festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden durch das Kommissariat 23 geführt.

2162. Vergewaltigung – Westend

Am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft im Westend zu einem Streit zwischen einem 21-Jährigen und einer 24-Jährigen.

Zum Tatzeitpunkt befand sich die 24-Jährige im Zimmer des 21-Jährigen. Im Verlauf des Streits ging der 21-Jährige (kongolesische Staatsangehörigkeit) die 24-Jährige (tansanische Staatsangehörigkeit) körperlich an und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Anschließend führte er sexuelle Handlungen an ihr durch.

Vor dem Übergriff war es der 24-Jährigen noch gelungen, einen kurzen telefonischen Notruf an einen Anwohner abzusetzen, welcher den Sicherheitsdienst verständigte.

Die Sicherheitskräfte der Unterkunft kamen der 24-Jährigen zu Hilfe und setzten einen polizeilichen Notruf ab. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den 21-Jährigen widerstandslos fest und überstellten ihn der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft gegen den 21-Jährigen an.

Die 24-Jährige musstet wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

2163. Brandfall – Brunnthal

Am Montag, 18.12.2023, wurde die Münchner Polizei gegen 07:20 Uhr über den Notruf 110 über zwei brennende Forstmaschinen in Brunnthal verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere hunderttausend Eurobetrag.

Ein technischer Defekt als Brandursache kann zum jetzigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Das Kommissariat 43 führt die weiteren Ermittlungen auch hinsichtlich möglicher Tatzusammenhänge zu vorherigen Branddelikten.

Hinweise auf Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Markweg/Ney Geräumt (Brunnthal) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 (Staatsschutzdelikte), Tel. 089/63007-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2164. Einbruch in Betreuungseinrichtung – Aubing

Zwischen Freitag, 15.12.2023, gegen 16:30 Uhr und Sonntag, 17.12.2023, gegen 12:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Betreuungseinrichtung. Anschließend wurde das Büro nach Stehlgut durchsucht, indem unter anderem versperrte Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet wurden. Es wurde eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ravensburger Ring, Schwetzingenstraße, Aubinger Straße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2165. Räuberische Erpressung unter Jugendlichen – Au

Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 17:00 Uhr, war ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Nachhauseweg von der Schule. Am S-Bahnhof Rosenheimer Platz wurde er von zwei ihm bekannten jugendlichen Personen angesprochen und aufgefordert seine Jacke zu übergeben. Gleichzeitig wurde er am Einsteigen in die S-Bahn gehindert. Eingeschüchtert durch verbale Bedrohungen übergab der 13-Jährige daraufhin seine Jacke. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich mit dem Kleidungsstück Richtung Oberfläche. Der 13-Jährige wurde durch die Tat nicht verletzt.

Durch die intensiven Ermittlungen des Kommissariats 21 erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 14-Jährigen und einen 21-Jährigen, beide mit Wohnsitzen in München. Beide Tatverdächtigen wurden am Freitag, 15.12.2023, vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige trug zu diesem Zeitpunkt die entwendete Jacke des 13-Jährigen.

Sowohl der 14-Jährige als auch der 21-Jährige wurden nach den polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenerstattung aufgrund räuberischer Erpressung entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2166. Brand einer Doppelhaushälfte; eine Person verstorben – Altperlach

-siehe Pressebericht vom 15.12.2023, Nr. 2146

Wie bereits am Freitag, 15.12.2023, berichtet entwickelte sich ein Brand im ersten Stockwerk einer Doppelhaushälfte in Altperlach. Im Anwesen befanden sich zum Brandzeitpunkt vier Personen (im Alter von 18 bis 82 Jahren).

Eine der Anwesenden, eine 80-Jährige erlag am Sonntag, 17.12.2023, ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt weiterhin das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2167. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 74-Jähriger – Berg am Laim

-siehe Pressebericht vom 17.12.2023, Nr. 2159

Wie bereits berichtet, befand sich am Samstag, 16.12.2023, eine 74-Jährige mit Wohnsitz in Feldkirchen in einem Hotel in Berg am Laim. Gegen 15:00 Uhr verließ sie das Hotel und kehrte nicht zurück.

Passanten wurden auf die 74-Jährige am Sonntag, 17.12.2023, gegen 15:30 Uhr, im Bereich der Leopoldstraße/Petuelring aufmerksam, da sie einen stark verwirrten Eindruck machte. Der gerufene Rettungsdienst konnte einen körperlich guten Zustand feststellen. Sie war örtlich nicht orientiert, konnte jedoch ihren Namen nennen.

Die 74-Jährige konnte auf der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) an ihren Sohn übergeben werden.