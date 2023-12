WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. "Bares für Wahres - Wir schätzen Ihre Antiquitäten, Pelze und Ihren Schmuck kostenlos und unverbindlich!" - wer kennt derartige Anzeige in Zeitungen und Flugblättern nicht? Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang jedoch zur Vorsicht. Oftmals stecken hinter den Annoncen unseriöse Händler. Am 28.11.2023 waren solche Kaufleute im Hotel "Lindleinsmühle" zu Gange.



Wie gehen die Täter vor?

Die Betrüger geben sich als vermeintlich seriöse Händler aus und treten mit Besitzern von Pelzen und Schmuck in Kontakt. Sie nutzen dabei oft Annoncen in lokalen Tageszeitungen. Nach einer oberflächlichen Begutachtung gibt der Händler ein scheinbar hohes Angebot für die Gegenstände ab. In Wahrheit liegt der angebotene Preis allerdings weit unter dem wahren Wert der Gegenstände. Die Täter locken mit einer sofortigen Bargeldauszahlung.



Zeugen gesucht

Am 28.11.2023 befanden sich derartige reisende Händler im Hotel "Lindleinsmühle" in der Frankenstraße. Die Kriminalpolizei Würzburg hat hierzu die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die dort Gegenstände verkauft haben, sich dringend unter Tel. 0931/457 - 1732 zu melden.



Die Polizei Unterfranken rät:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Seien sie vorsichtig, wenn Ihnen die Situation unseriös erscheint und rufen sie im Verdachtsfall die 110.