MARKTHEIDENFELD, LKR. WÜRZBURG. Über die Terrassentür drang am Donnerstagnachmittag ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Im Haus durchsuchte er das gesamte Inventar nach Wertgegenständen und verließ anschließend unerkannt den Tatort.

Der Bewohner des Hauses stellte bei seiner Heimkehr fest, dass ein Einbrecher seine Abwesenheit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr ausgenutzt hatte und in das Haus in der Straße "Am Klöffling" gewaltsam über die Terrassentür eingedrungen war.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach erbeutete der Täter Gegenstände im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.