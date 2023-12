NÜRNBERG. (1457) Ein Passant beobachtete in den frühen Sonntagmorgenstunden (17.12.2023) einen Einbruch in einen Imbissstand in der Nürnberger Innenstadt. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm kurz darauf einen 61-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Zeuge war gegen 04:45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Karolinenstraße unterwegs. Aus einem Imbissstand, der dort für die Dauer der Adventszeit aufgestellt ist, vernahm der Passant verdächtige Geräusche. Er bemerkte, dass die Plane des Standes offensichtlich gewaltsam geöffnet worden war. Als kurz darauf ein Mann aus dem Imbissstand herauskam, verständigte der Zeuge die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Tatverdächtigen am U-Bahnhof Weißer Turm fest. Der alkoholisierte 61-Jährige hatte eine Flasche Rum bei sich, die offensichtlich aus dem Imbissstand stammt. Die Polizei leitete gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls ein.

Erstellt durch: Michael Konrad