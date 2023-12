HÖCHSTADT A. D. AISCH. (1454) Ein Jugendlicher meldete der Polizei in Höchstadt a. d. Aisch am Freitagabend (15.12.2023) einen Raubüberfall. Zwei bislang unbekannte Täter sollen den 17-Jährigen unter anderem mit einem Messer bedroht und ihm die Geldbörse geraubt haben.

Der Mann war nach eigenen Angaben gegen 18:00 Uhr durch die Gasse Am Brauhaus in Richtung der Hauptstraße gelaufen, als ihn die zwei unbekannten Männer angegangen hätten. Unter anderem habe ihn einer der beiden Männer mit einem Messer bedroht. Als der 17-Jährige den Tätern seine Geldbörse samt Bargeld ausgehändigt hätte, seien diese in Richtung Engelgarten geflüchtet.

Im Zuge einer Fahndung durch die Polizeiinspektion Höchstadt konnten im Bereich um den Tatort keine tatverdächtigen Personen angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

Täter: Ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, heisere, belegte Stimme, glatte Kurzhaarfrisur, Vollbart, bekleidet mit Fleecejacke in Türkis, führte Kampfmesser (ca. 10-15 cm) mit

Täter: Ca. 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kräftige Figur, gescheiteltes Haar, Vollbart, Nasenpiercing, bekleidet mit grauer Sweatjacke

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Erlangen übernommen. Wahrnehmungen zu dem geschilderten Überfall oder Hinweise auf die beiden Täter nimmt der Kriminaldauerdienst rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad