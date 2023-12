SCHWABACH. (1453) An ein Mehrfamilienhaus in Schwabach hat ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (14./15.12.2023) ein Graffiti angebracht. Die Schmiererei enthält auch ein Hakenkreuz.

Das Graffiti war am Freitag an dem Gebäude in der Höllgasse entdeckt worden und ist wahrscheinlich in der Zeit ab Donnerstagabend (18:00 Uhr) dort angebracht worden. Der unbekannte Täter sprühte sowohl einen Schriftzug als auch ein etwa 1,5 x 1,9 m großes Hakenkreuz in weißer Farbe an die Fassade. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher der Schmiererei nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad