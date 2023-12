SCHWABACH. (1451) Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (14./15.12.2023) eine größere Menge Kupfer von einem Firmengelände im Wendelsteiner Gemeindeteil Röthenbach bei St. Wolfgang (Lkrs. Roth). Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16:15 Uhr (Do) und 06:30 Uhr (Fr) gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle einer Firma für Metallhandel in der Nibelungenstraße. Aus der Halle transportierten die Diebe Kupfer in einer Größenordnung von mehreren Tonnen ab. Der Wert des Materials wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Zusätzlich schlägt der entstandene Schaden an der betroffenen Lagerhalle mit etwa 3000 Euro zu Buche.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Zudem suchen die Ermittler Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Nibelungenstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad