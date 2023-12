2703 - Verkehrsbehinderungen wegen einer Versammlung

Innenstadt - Am morgigen Montag (18.12.23) findet in der Schießgrabenstraße eine Versammlung statt. Die Polizei rechnet dabei mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

In der Zeit von 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr wird auf der Schießgrabenstraße eine Versammlung stattfinden. Die Polizei wird den Verkehr im dortigen Bereich umleiten. Die Schießgrabenstraße wird zwischen der Stettenstraße und der Hermannstraße im betreffenden Zeitraum nicht befahrbar sein. Trotz der Umleitung müssen Verkehrsteilnehmer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Polizei bittet deswegen, den betreffenden Bereich großräumig zu umfahren.

2704 - Sachbeschädigung und Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (13.12.2023) 09.00 Uhr bis Donnerstag (14.12.2023) 14.30 Uhr hat ein Unbekannter einen in der Meraner Straße geparktes Auto beschädigt.

Der unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz in der Meraner Straße (40er Hausnummernbereich) abgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – In der Zeit von Freitag (15.12.2023), 07.00 Uhr bis 11.00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Schillstraße (10er Hausnummernbereich) geparkten braunen VW Passat beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2705 - Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr

Lechhausen - Am Samstag (16.12.2023) war ein 33-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Hans-Böckler-Straße unterwegs.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 33-Jährigen.

Göggingen - Am Samstag (16.12.2023) war ein 54-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Gabelsbergerstraße unterwegs.

Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen den 54-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Göggingen - Am Sonntag (17.12.2023) war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Überprüfung stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

2706 - Ladendieb leistet Widerstand

Oberhausen - Am Samstag (16.12.2023) kam es gegen 14.00 Uhr nach einem Ladendiebstahl in der Donauwörther Straße (60er Hausnummernbereich) zu einer Auseinandersetzung. Der 27-jährige Ladendieb leistete dabei Widerstand.

Der Ladendieb wurde von einem Mitarbeiter des Marktes beim Diebstahl von Waren beobachtet. Bei der Klärung des Sachverhaltes zeigte sich der Ladendieb unkooperativ und griff die Beamten an. Er schlug einem Beamten ins Gesicht. Bei der Widerstandshandlung wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Für den Ladendieb endete der Tag im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

2707 - Verkehrsunfall auf Autobahn

BAB 8 / AS Adelzhausen / FR München - Am Samstag (16.12.2023) ereignete sich auf der Autobahn ein Verkehrsunfall.

Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die A8 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung München. Vor ihm fuhr eine 37-jährige Frau auf dem gleichen Fahrstreifen. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf das Heck der 37-Jährigen auf. Durch den Aufprall konnte die 37-Jährige ihr Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle halten. Sie schleuderte gegen das Fahrzeug eines 49-Jährigen. Dieser war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Anschließend schleuderte sie weiter in die Leitplanke. Bei dem Unfall wurden die 37-Jährige und der 22-jährige Unfallverursacher leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme und der Reinigung musste die Fahrbahn gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.

Der 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

2708 - Unfall - Zeugen gesucht

Innenstadt - Am Freitag (15.12.2023) gegen 08.15 Uhr fuhr eine 59-Jährige in der Brückenstraße gegen ein geparktes Auto. Sie stellte zunächst keinen Schaden fest und setzte nach der Überprüfung ihre Fahrt fort.

Die 59-Jährige fuhr mit ihrem weißen Opel Corsa in der Brückenstraße (Höhe Hausnummer 25) gegen ein geparktes dunkles Auto. Bei dem Zusammenstoß klappte sich ihr rechter Außenspiegel ein. Die 59-Jährige hielt an und begutachtete den Schaden. Zunächst konnte sie weder an ihrem noch an dem geparkten Fahrzeug einen Schaden feststellen. Etwa eine Stunde später überprüfte sie ihr Fahrzeug erneut und stellte einen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Sie kehrte sofort zur Unfallörtlichkeit zurück. In der Zwischenzeit hatte sich das geparkte dunkle Auto entfernt.

Am Fahrzeug der 59-Jährigen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem geparkten Auto geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu wenden.