Zwei Einbrüche in Weibersbrunn - Kriminalpolizei führt Ermittlungen - Zeugen gesucht

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Ortsgebiet waren zwei Häuser das Ziel von Einbrechern. In einem Fall erbeuteten die Täter eine Kameraausrüstung. Bei der zweiten Tat gingen die Diebe leer aus. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft bei ihren Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Erster Einbruch "Am Ausblick"

Dem Sachstand nach verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag, 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Ausblick". Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, begaben sich ins Gebäude und entwendeten eine wertige Kamera samt Stativ. Die Einbrecher sind offensichtlich über eine Terrassentür in das Gebäude gelangt und anschließend unerkannt entkommen.

Einbruchsversuch im Mittelweg

Zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr, und Samstag, 11:30 Uhr hatten ebenfalls Unbekannte versucht aus einer Wohnung im Mittelweg Wertgegenstände zu entwenden. Die Täter sind hier zwar ebenfalls über eine Terrassentür gewaltsam in die Wohnräume eingedrungen. Gestohlen haben sie allerdings dem Sachstand nach nichts.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Einbruch in Schreibwarenladen - Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Schreibwarengeschäft eingebrochen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Dem Sachstand nach haben sich die Einbrecher zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Ladengeschäft mit angegliederter Poststelle verschafft. Im Inneren haben die Täter Schränke und Schubladen durchwühlt und haben eine Fotokamera an sich genommen. Zudem entwendeten die Diebe auch ein Münzgeldfach mit Bargeld im Wert von unter hundert Euro.

Im Anschluss sind die Unbekannten geflüchtet. Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1.000 Euro. Der Sachschaden an einer Seitentür des Geschäfts liegt bei etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr, und Freitagnachmittag, 16:30 Uhr haben Unbekannte versucht die Eingangstür zu einem Kunstatelier in der Würzburger Straße gewaltsam zu öffnen. Dabei ist Sachschaden in Höhe einiger hundert Euro entstanden. In die Räumlichkeiten sind die Täter nicht gelangt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag wurde zwischen 04:30 Uhr und 15:00 Uhr ein orange-anthrazitfarbenes Mountainbike aus einem Hof in der Hanauer Straße entwendet.

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag ist es um 18:45 Uhr an einer Engstelle im Bereich der Apotheke an der Aschaffenburger Straße zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw gekommen. Der unbekannte Fahrer der beteiligten Mercedes A-Klasse hat sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Der Fahrer des schwarzen Peugeot, der nun einen Schaden am Außenspiegel hat, erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Parkhaus am Theaterplatz wurde am Freitag, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 11:20 Uhr, ein weißer Pkw der Marke Ford von einem noch unbekannten roten angefahren und an der linken Seite beschädigt.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagvormittag hat ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren einen hölzernen Jägerzaun angefahren, beschädigt und ist anschließend davongefahren. Der Unfallort befindet sich in dem Nachtigallenweg.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitagabend, 21:30 Uhr, und Samstagvormittag, 10:15 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes Benz bei einer Unfallflucht massiv an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Pkw war in der Bahnhofstraße geparkt. Die Unfallermittler gehen derzeit von einem VW als Verursacherfahrzeug aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, OT HOFSTETTEN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag ist es um 12:45 Uhr zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw auf der Strecke zwischen Hofstetten und Eichelsbach gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Jaguars hielt nach der Kollision an, um den Schaden zu regeln. Der unbekannte Unfallbeteiligte hingegen fuhr mit seinem dunkelgrauen Pkw davon. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstagabend, 21:00 Uhr, und Freitagmorgen, 09:00 Uhr, wurde ein Garagenschloss in der Grünewaldstraße mit Klebstoff zugeklebt und dadurch unbrauchbar gemacht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Die Gemeinde Eichenbühl musste am Montag unsachgemäß entsorgte Müllsäcke auf einem Waldweg feststellen. Der Unrat stand entlang des Weges zwischen der B47 und dem Wochenendgebiet Amorhof. Der Tatzeitraum kann auf die Tage zwischen dem 07. Dezember und dem 11. Dezember eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen der illegalen Müllentsorgung.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, wurde ein Mini Cooper mit einem spitzen Gegenstand entlang der Beifahrerseite möglicherweise mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Berliner Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 14:10 Uhr, und Freitag, 16:40 Uhr, wurde ein Holzzaun "Im Langenborn" von einem Unbekannten angefahren und beschädigt zurückgelassen.

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits zwischen dem 06. Dezember, 14:00 Uhr, und dem 07. Dezember, 11:40 Uhr, wurde einer der Vorderreifen eines schwarzen VW Polos mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Das Auto stand in der Zeit in einer offenstehenden Garage in der Schimborner Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.