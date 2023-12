BUCHLOE. Am Morgen des 16.12.23 ging bei der Polizei Buchloe eine Vermisstenmeldung ein, nachdem am Ufer der Gennach ein herrenloses Handtuch aufgefunden wurde. Da von einem möglichen Unglücksfall ausgegangen werden musste, wurde eine große Suchaktion eingeleitet, an welcher neben der Polizei Buchloe auch die örtliche Feuerwehr, ein Hubschrauber und Personensuchhunde beteiligt waren. Am frühen Nachmittag konnte letztlich die vermisste Frau leblos in der Gennach aufgefunden und geborgen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird nicht von einem Fremdverschulden sondern eher von einem Unglücksfall ausgegangen. Die ersten Ermittlungen bei der Vermisstensuche wurden durch die PI Buchloe geleitet. Der Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen hat die weiteren Todesfallermittlungen übernommen.

(Kriminalpolizei Memmingen, Kriminaldauerdienst)