GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmittag hat ein bewaffneter Mann mit Maske versucht eine in einen Schreibwarenladen integrierte Postfiliale zu überfallen. Er wurde ohne Beute in die Flucht geschlagen. Die Polizei Aschaffenburg fahndet nach dem Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach hat der maskierte Mann gegen 12:30 Uhr die Poststelle in der Straße "Am Wildgraben" betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld gefordert. Hierbei hat er sowohl einen Kunden des Geschäfts und auch den Angestellten hinter dem Tresen mit der Waffe bedroht.

Der bedrohte Mitarbeiter nahm sich in der Folg ein Pfefferspray zu Hilfe und besprühte den Täter damit, der daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung die Flucht ergriff. Der Kunde und auch der Angestellte des Ladens sind körperlich unversehrt geblieben.

Die Aschaffenburger Polizei hat nach Bekanntwerden der Tat umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ergriffen. Unterstützt wurde sie dabei auch von Kräften der hessischen Polizei und auch einem Polizeihubschrauber. Bislang konnte der Mann noch nicht angetroffen werden.

Der Unbekannte kann derzeit wie folgt beschrieben werden:

Sprach mit unbekanntem ausländischem Akzent

Circa 175 cm groß bei schlanker Statur

Hatte eine Sturmhaube über dem Kopf

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Beobachtungen "Am Wildgraben" gemacht?

Wer hat möglicherweise einen Mann mit Augenreizungen im Umfeld des Tatorts gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben?

Mögliche Zeugen können sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Polizei in Verbindung setzen.