PASSAU. Am Donnerstag (14.12.2023) gegen 13.00 Uhr fuhren Polizeibeamte zu einer Wohnung in der Innenstadt, um einen Tatverdächtigen aufgrund eines zuvor angezeigten Sexualdelikts in Gewahrsam zu nehmen. Der 24-Jährige konnte sich vor dem Zugriff durch Flucht entziehen, woraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen veranlasst wurden. Der Tatverdächtige konnte am Freitag festgenommen werden.

Aufgrund intensiver Fahndungsaßnahmen konnte der Tatverdächtige am Freitag (15.12.2023) gegen 16.00 Uhr von Einsatzkräften der Kriminalpolizeiiinspektion Passau festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde am heutigen Samstag (16.12.2023) beim zuständigen Amtsgericht Passau vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wurde bestätigt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht am 16.12.2023, 12.30 Uhr