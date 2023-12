MAINFRANKEN UND BAYERISCHER UNTERMAIN. Unbekannte Einbrecher haben sich in den unterfränkischen Regionen Zutritt zu mehreren Häusern verschafft und Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kripo sucht Zeugen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchschutz.

Einbrüche in den Landkreisen Kitzingen und Main-Spessart

VOLKACH, OT RIMBACH, LKR. KITZINGEN. Unbekannte sind am Freitag zwischen 18:20 Uhr und 19:30 Uhr über eine Grundstücksmauer und in der Folge über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus in der Forststraße eingestiegen. Dort haben sie Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet, bevor sie unerkannt geflüchtet sind. Die Hauseigentümer waren zur Tatzeit nicht zu Hause.

ESSELBACH, OT KREDENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitag, zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, war ein Einfamilienhaus in der Lärchenstraße das Ziel von Unbekannten. Über eine mutmaßlich unverschlossene Terrassentür gelangten die Täter ins Haus und flüchteten unter anderem mit einer Geldkassette. Der Beuteschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

KARBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitag ist gegen 17:30 Uhr ein noch unbekannter Einbrecher auf einen Bewohner eines Einfamilienhauses in der Waldstraße getroffen. Der Täter hatte mutmaßlich nicht mit der Anwesenheit des Mannes gerechnet und hat schlagartig und ohne Beute die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Der Dieb hatte sich offenbar über einen Balkon gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er schlank und sportlich gewirkt hat.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in den drei Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter 0931/457-1732.

Taten am Bayerischen Untermain

MILTENBERG, OT BREITENDIEL. "An der Klinge" haben Unbekannte die Abwesenheit einer Familie genutzt, um über ein Kellerfenster in das Haus einzudringen. Dem Sachstand nach hat es sich um mindestens drei Einbrecher gehandelt, die mit Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich unerkannt entkommen sind. Der Tatzeitraum lässt sich auf Freitag in der Zeit zwischen 18:25 Uhr und 19:00 Uhr eingrenzen.

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag ist es zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr in der "Steinhohle" bei einem versuchten Diebstahl geblieben. Die Täter hatten zwar ein Kellerfenster aufgebrochen, sind aber an einer weiteren verschlossenen Türe gescheitert und haben sich unerkannt von dem Anwesen entfernt.

SCHNEEBERG, LKR. MILTENBERG. Ein Einbrecher hat am Freitag gegen 19:30 Uhr in der Straße "Im Mühlfräulein" bemerkt, dass sich in seinem Tatobjekt offensichtlich doch noch eine Person befand, obwohl die Räume nicht erleuchtet waren. Als der Unbekannte die Bewohnerin wahrnahm flüchtete er. Ein Beuteschaden ist nicht entstanden. Der Täter hatte sich zuvor offensichtlich gewaltsam über ein Fenster zur Straßenseite hin Zutritt zu dem Haus verschafft. Eine Beschreibung von dem Unbekannten liegt nicht vor. Gesehen wurde er nicht.

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Dr.-Carl-Brand-Straße sind Einbrecher am Freitag zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht in ein Haus eingestiegen. Sie hatten sich über eine Terrassentür Zugang verschafft und diese dabei auch beschädigt. Bei der Tatbeute handelt es sich um Uhren und einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe.

In den Fällen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf mögliche Zeugen. Hinweise werden unter 06021/857-1733 entgegengenommen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in