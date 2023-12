MISTELGAU, LKR. BAYREUTH. Am Freitagabend kam es auf dem Gelände einer Metallfabrik in Mistelgau zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Ofenbrand machte die Alarmierung zahlreicher umliegender Wehren erforderlich.

Gegen 18.30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über einen Ofenbrand in der Mistelgauer Niederlassung einer Metallfirma ein. Aufgrund eines technischen Defekts war es in einem Trockenofen zu einem Metallbrand gekommen. Nachdem die Flammen schnell gelöscht waren, mussten die Feuerwehrleute den stark überhitzten Ofen abkühlen, um einen Gebäudebrand zu verhindern.

Kurz nach Mitternacht war die Situation unter Kontrolle und die Einsatzleitung der Feuerwehr gab Entwarnung. Drei Mitarbeiter der Firma mussten zur Behandlung einer leichten Rauchvergiftung vorübergehend in ein Krankenhaus, durften dieses jedoch noch in der Nacht wieder verlassen. Der Trockenofen erlitt Totalschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro, das verbrannte Metall hatte einen Wert von zirka 20.000 Euro.

Insgesamt kamen bei dem Einsatz über 280 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei zum Einsatz.