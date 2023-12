NEUSTADT A. D. AISCH. (1447) Der Brand eines Wohnmobils hat am Freitagabend (15.12.2023) in Neuhof a. d. Zenn (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim) zu einem Großeinsatz für die örtlichen Feuerwehren geführt. Nachdem im Anschluss an die Löscharbeiten menschliche Überreste in dem ausgebrannten Fahrzeug gefunden wurden, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen vor Ort aufgenommen.



Die Feuerwehr war gegen 18:30 Uhr alarmiert worden, weil in der Schloßstraße ein geparktes Wohnmobil der Marke Fiat in Brand geraten war. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren löschte in der Folge das Wohnmobil ab, konnten allerdings nicht verhindern, dass dieses nahezu bis auf das Fahrgestell niederbrannte. Die Flammen hatten außerdem auf ein unmittelbar neben dem brennenden Wohnmobil befindliches Gebäude übergegriffen. Neben der Fassade samt Fenstern wiesen auch ein hölzerner Balkonanbau sowie der Dachstuhl des Hauses entsprechende Brandschäden auf.

Im Anschluss an die Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte in dem abgebrannten Wohnmobil auf menschliche Überreste. Aus diesem Grund haben zwischenzeitlich Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken ihre Arbeit am Brandort aufgenommen. Neben ersten Hinweisen auf die derzeit noch unklare Brandursache erhoffen sich die Ermittler vor allem Anhaltspunkte auf die Identität der in dem Fahrzeug verbrannten Person. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, dürfte jedoch nach einer ersten Schätzung im sechsstelligen Bereich liegen.



