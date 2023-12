2151. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 70-Jährigen - Untergiesing- Harlaching

Am Dienstag, den 12.12.2023, befand sich ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer Begleitung in Herrsching am Ammersee beim spazieren und setzte sich gegen 15:30 Uhr im Bereich der Seestraße am Seeufer auf eine Bank.

Als die Begleitung sich kurze Zeit von ihm entfernt hatte, war dieser nicht mehr im Nahbereich anzutreffen. Er kehrte bislang auch nicht in die Wohnung in München Untergiesing zurück. Die Begleitung verständigte einige Stunden später die Polizei.

Sämtliche in Herrsching durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Herr Mengele wird als sehr zuverlässig beschrieben und könnte sich aufgrund einer kognitiven Erkrankung sowie benötigten Medikamenten in hilfloser Lage befinden.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung der Vermissten ist hier zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/059906/index.html

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Seestraße in Herrsching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.