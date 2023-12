KEMPTEN. Am 15.12.2023 fand in der Dieselstraße eine Versammlung zum Thema „Regierungsbeschluss – Kürzung Agrardiesel & Kfz-Steuer Landwirtschaft“ statt. Zu der stationären Versammlung ab 14:00 Uhr fanden sich in der Spitze 30 Personen mit vier Traktoren auf einem Parkplatz ein. Zuvor waren im Laufe des Tages vor dem Gebäude sukzessive mehrere hundert Paar ausgediente Gummistiefel, zusammen mit diversen meinungsbildenden Plakaten, abgelegt worden. Die Versammlung verlief sowohl friedlich als auch geordnet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Der Versammlungsleiter beendete die Versammlung um 14:30 Uhr. Danach wurden die besagten Kundgebungsmittel von den Versammlungsteilnehmern wieder von dem Parkplatz entfernt. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).