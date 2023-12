ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Mittwochnacht brachen zwei Männer in zwei Autos ein. Zuvor hatten sie es schon bei anderen Fahrzeugen und einem Keller probiert. Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land konnten die beiden Täter identifizieren und ihre Wohnungen durchsuchen.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags waren ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger in Zapfendorf auf Diebestour. An insgesamt fünf Anwesen versuchten die beiden Männer in geparkte Fahrzeuge und einen Keller einzubrechen. Im Oberweg und im Kapellenweg gelang es den Männern jeweils ein Fahrzeug zu öffnen. Aus einem stahlen sie eine Jacke, aus dem anderen ein Parfüm und eine zweistellige Summe Bargeld. Ermittler der Polizeiinspektion Bamberg-Land konnten die Täter schnell identifizieren. Noch am Donnerstagnachmittag durchsuchten Beamte deren Wohnungen in der AnkER-Einrichtung Oberfranken in Bamberg.

Die beiden Verdächtigen werden sich wegen mehrfachen Diebstahls vor Gericht verantworten müssen.