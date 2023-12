AMBERG. Nachdem sich falsche Polizeibeamte und ein Staatsanwalt bei einer 59-Jährigen meldeten, erkannte sie nicht nur den Betrug, sondern überführte mit Geschick und Überzeugungskraft den Abholer. Ein 24-Jähriger wurde festgenommen. Nun wurde ihr ein Dankschreiben von Polizeipräsident Schöniger ausgehändigt.

Mitte Mai diesen Jahres erhielt eine Dame aus dem westlichen Landkreis Amberg-Sulzbach mehrere Telefonanrufe von vermeintlichen Polizeibeamten und einem Staatsanwalt. Der Dame wurde so suggeriert, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden war und dass ihr Name und ihre Adresse ebenfalls auf einem Notizzettel der Täter festgestellt worden sind. Offenbar sollten Einbrecher es auch auf ihr Erspartes abgesehen haben. Die 59-jährige Frau sollte einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe an einen Abholer von der Polizei übergeben.

Die Angerufene erkannte sofort die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ und machte es sich zur Aufgabe dabei zu helfen die Täter zur Strecke zu bringen. Sie stellte sich in unkonventioneller Art und Weise als Lockvogel zur Verfügung und telefonierte so über fünf Stunden mit den Betrügern. Mit viel Phantasie und Einfallsreichtum erweckte sie bei den Betrügern den Eindruck, dass am anderen Ende der Telefonleitung eine arglose Bürgerin sitzt, die ihr Geld gerne in die Hände der Polizei gibt. Letztendlich wurde ein Übergabeort und -termin ausgemacht. Die „echte“ Kriminalpolizei war bereits informiert und stand der Dame bei ihren Telefonaten und auch kurz vor der Übergabe des vermeintlichen Bargelds zur Seite. Der Abholer, ein 24-Jähriger aus dem Bereich Mittelfranken kam mit einem Pkw vorgefahren und konnte am 17. Mai gegen 17.15 Uhr am vereinbarten Übergabeort vorläufig festgenommen werden. Der Verdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seit dem Tag der Festnahme in einer Justizvollzugsanstalt ein. Der Präsident der Oberpfälzer Polizei, Herr Thomas Schöniger, ließ durch den Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, Herrn Kriminaldirektor Gerhard Huf am Freitag, den 8. Dezember ein Dankschreiben und eine Geldzuwendung überreichen. Hierbei drückte er der Dame seinen Dank und seine Anerkennung für die gezeigte Zivilcourage aus.

Präventionshinweise gegen falsche Polizeibeamte am Telefon:

Denken Sie daran, die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Wichtig ist generell, Angehörige, Nachbarn und andere Personen über diese Form von Betrug zu informieren bzw. sensibilisieren. Die Polizei Oberpfalz setzt beispielsweise mit der Kampagne #NMMO (Nicht mit meiner Oma, nicht mit meinem Opa) darauf, dass Großeltern von ihren Enkelinnen und Enkeln auf das Thema Callcenter-Betrug aufmerksam gemacht und Taten so verhindert werden.