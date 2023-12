Am 14. Dezember erfolgten in mehreren oberpfälzer Orten Maßnahmen gegen Hasskriminalität. Es wurden drei Wohnungen in den Bereichen Amberg und Weiden i.d.OPf. durchsucht und dabei mehrere Mobiltelefone, Laptops und andere Datenträger sichergestellt.

Konsolidiert mit anderen Polizeiverbänden erfolgte am Donnerstag, 14.Dezember eine umfangreiche Aktion gegen Hasskriminalität. Koordiniert durch das Bayerische Landeskriminalamt erfolgten in allen bayerischen Regierungsbezirke diverse Maßnahmen gegen Tatverdächtige von Hasskriminalität. In der Oberpfalz wurden dabei drei Wohnungen in den Bereichen Amberg und Weiden i.d.OPf. durchsucht und dabei mehrere Mobiltelefone, Laptops und andere Datenträger sichergestellt. Anlass der Maßnahmen waren zumeist volksverhetzende Texte und Kommentare auf diversen Social Media Plattformen. Ziel solcher konsolidierten Maßnahmen sei es, denn Tätern im vermeintlich anonymen Internet mit realer Polizeipräsenz zu begegnen und die strafrechtlichen Konsequenzen aufzuzeigen.