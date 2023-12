2702 - Briefkasten gesprengt

Schwabmünchen - Heute Nacht, 15.12.2023, wurde in der Museumstraße, Ecke Kroenstraße, ein Briefkasten der Deutschen Post zerstört. Ein 23-jähriger Mann wird verdächtigt, diesen gesprengt zu haben.

Bereits gegen 01.10 Uhr wurden der Polizei im Bereich des Freibades mehrere Böllerexplosionen gemeldet. Eine Streifte kontrollierte im Rahmen der Fahndung einen 23-jährigen Fußgänger, der allerdings keine verdächtigen Gegenstände mit sich führte. Nach erfolgter Personalienfeststellung konnte der Mann daher weitergehen.

Gegen 02.45 Uhr kam es dann zu einem lauten Knall in der Museumstraße. Mehrere Streifen fuhren den Tatort an und stellten fest, dass ein Briefkasten der Deutschen Post durch eine Sprengung komplett zerstört wurde. Erneut stellten die Beamten in unmittelbarer Nähe den 23-jährigen Mann fest, sodass nach aktuellen Erkenntnissen davon ausgegangen wird, dass dieser in einem Zusammenhang mit den Böllerexplosionen stehen könnte.

Der Inhalt des Briefkastens wurde zur Spurensicherung sichergestellt, war aber teilweise ebenfalls zerstört. In der Nähe geparkte Fahrzeuge wurden augenscheinlich nicht beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegengenommen.