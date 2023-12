Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am frühen Dienstagmorgen ertappte ein Hausbewohner in Bad Staffelstein einen Einbrecher in seiner Küche. Bei der anschließenden Fahndung konnten Polizisten drei Tatverdächtige festnehmen. Gegen einen 23-jährigen Marokkaner wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl erlassen.

Am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr nahm ein Hausbewohner verdächtige Geräusche in seinem Anwesen wahr. Als er sich daraufhin ins Erdgeschoß begab, stellte er eine fremde Person in seiner Küche fest. Ein Einbrecher hatte sich über das gekippte Fenster der Speisekammer Zutritt verschafft. Als dieser den Hausbewohner bemerkte, ergriff er auf gleichem Weg die Flucht und rannte in unbekannte Richtung davon.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Coburg und der Polizeiinspektion Lichtenfels drei tatverdächtige Marokkaner fest. Da die Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht nur gegen den 23-Jährigen begründeten, wurde dieser dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl erließ. Die beiden weiteren zunächst tatverdächtigen Männer (22 J. / 24 J.) wurden wieder entlassen.