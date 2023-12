Landkreis Landsberg am Lech, 15.12.2023 - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hat in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration eine Dienstbereichsanpassung für die Polizeiinspektionen Landsberg am Lech und Dießen am Ammersee geplant. Beide Polizeiinspektionen betreuen dabei weiterhin zusammen den Landkreis Landsberg am Lech. Der Dienstbereich der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee wird zum 1. Januar 2024 um die bisher von der Polizeiinspektion Landsberg am Lech betreuten acht Gemeinden Eresing, Windach, Hofstetten, Thaining, Vilgertshofen, Reichling, Rott und Apfeldorf vergrößert.

Diese Anpassungen der Zuständigkeitsbereiche erfolgen unter Berücksichtigung von Arbeitsbelastungsfaktoren, der Bevölkerungsstatistik und der zu betreuenden Fläche. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord möchte damit die Belastung beider Polizeiinspektionen im Landkreis Landsberg am Lech ausgleichen und an die durchschnittliche Auslastung anderer Dienststellen im Verband angleichen.

Durch den Zuständigkeitszuwachs ist die Polizeiinspektion Dießen am Ammersee für etwa weitere 16.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Die Polizeiinspektion Dießen am Ammersee profitiert durch den Zuständigkeitszuwachs in personeller Hinsicht durch zusätzliches Personal und gewinnt weiter an Bedeutung im Landkreis Landsberg am Lech. Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech profitiert ebenfalls von ihrem neuen verkleinerten Zuständigkeitsbereich, da trotz der Übergabe von örtlichen Zuständigkeiten an die Polizeiinspektion Dießen keine Reduzierung des eigenen Personalkörpers erfolgt. Im Ergebnis führt die Dienstbereichsverschiebung zu einer Steigerung der polizeilichen Präsenz. Hierbei hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord darauf geachtet, dass infolge der Verschiebung der Dienstbereichsgrenzen die polizeilichen Anfahrtswege grundsätzlich verkürzt werden und so, mit schnelleren Reaktionszeiten verbunden sind.

Bürgerinnen und Bürger können für die Anzeigenerstattung oder sonstige polizeiliche Belange weiterhin jede bayerische Polizeidienststelle aufsuchen. Die damit zusammenhängende Bearbeitung, die Einsatzabwicklung sowie die Streifentätigkeit werden jedoch für die Gemeinden Eresing, Windach, Hofstetten, Thaining, Vilgertshofen, Reichling, Rott und Apfeldorf ab dem 1. Januar 2024 von der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee übernommen.

Neben dem einheitlichen bekannten Polizeinotruf 110 für Notfälle ist die Polizeiinspektion Dießen am Ammersee für allgemeine Belange unter der Rufnummer 08807/9211-0 erreichbar.