FÜRTH. (1444) Seit Donnerstag (14.12.2023) wird der 63-jährige Rafael J. aus Fürth vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Der 63-Jährige verließ am Vormittag eine Pflegeeinrichtung in Fürth nahe der Stadtgrenze zu Nürnberg und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Bislang konnte der Vermisste im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht angetroffen werden. Rafael J. ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und kann sich nicht verständigen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Personenbeschreibung:

Scheinbares Alter 60 Jahre, 175 cm groß, schlank, Glatze, bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Mütze.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Rafael J. nehmen die Polizeiinspektion Fürth unter der Rufnummer 0911 75905-0 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad